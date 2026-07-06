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У Дії тестують нові категорії Реєстру збитків

06.07.2026 18:20
Микола Деркач

У застосунку Дія розпочався бета-тест нових категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків. Вони дадуть змогу державним органам та юридичним особам повідомляти про втрату, пошкодження або знищення об’єктів культурної спадщини й інших культурних цінностей, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії росії

У Дії тестують нові категорії Реєстру збитків

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Відкриваємо запис на бета-тест нових категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків – В2 та С2 «Втрата, пошкодження або знищення об’єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей». Вони допоможуть державі і юридичним особам незалежно від форми власності подавати заяви про пошкодження, втрату або знищення об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей через повномасштабне вторгнення росії», — йдеться у повідомленні.

Долучитися до тестування можуть державні органи, установи та юридичні особи, якщо після 24 лютого 2022 року вони втратили або зазнали пошкоджень:

  • пам’яток та історичних будівель;
  • музеїв, архівів і бібліотек;
  • музейних предметів, архівних документів, рукописів і колекцій;
  • творів мистецтва та інших культурних цінностей.

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Заповнюйте форму за посиланням і допомагайте робити сервіс ще зручнішим до запуску.

Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії росії. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev і швейцарсько-українською Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

Редакція PSM звертає увагу, що бета-тестування допоможе вдосконалити сервіс до його офіційного запуску. Запуск нових категорій заяв є частиною поступового розширення функціоналу міжнародного Реєстру збитків, який охоплюватиме дедалі більше видів шкоди, завданої Україні внаслідок повномасштабної війни.

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Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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