У Дії тестують нові категорії Реєстру збитків

У застосунку Дія розпочався бета-тест нових категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків. Вони дадуть змогу державним органам та юридичним особам повідомляти про втрату, пошкодження або знищення об’єктів культурної спадщини й інших культурних цінностей, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії росії

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Відкриваємо запис на бета-тест нових категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків – В2 та С2 «Втрата, пошкодження або знищення об’єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей». Вони допоможуть державі і юридичним особам незалежно від форми власності подавати заяви про пошкодження, втрату або знищення об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей через повномасштабне вторгнення росії», — йдеться у повідомленні.

Долучитися до тестування можуть державні органи, установи та юридичні особи, якщо після 24 лютого 2022 року вони втратили або зазнали пошкоджень:

пам’яток та історичних будівель;

музеїв, архівів і бібліотек;

музейних предметів, архівних документів, рукописів і колекцій;

творів мистецтва та інших культурних цінностей.

Читайте також: Скільки коштів уряд залучив від розміщення ОВДП від початку війни — звіт НБУ

Заповнюйте форму за посиланням і допомагайте робити сервіс ще зручнішим до запуску.

Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії росії. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev і швейцарсько-українською Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

Редакція PSM звертає увагу, що бета-тестування допоможе вдосконалити сервіс до його офіційного запуску. Запуск нових категорій заяв є частиною поступового розширення функціоналу міжнародного Реєстру збитків, який охоплюватиме дедалі більше видів шкоди, завданої Україні внаслідок повномасштабної війни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Податковій розповіли про модернізацію Електронного кабінету платника

Українські криптобіржі звітуватимуть про рахунки клієнтів

НКЦПФР дозволила бізнесу передавати роботу на аутсорсинг