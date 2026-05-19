У застосунку Дія зʼявилася нова функція

У мобільному застосунку Дія розширили можливості сервісу Дія.АІ. Відтепер користувачі можуть не лише шукати держпослуги чи формувати документи через AI-асистента, а й перевіряти та оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху безпосередньо в чаті

Про це Дія повідомила у своєму Telegram.

Нова функція дозволяє пройти весь процес без переходів між різними меню та вкладками. Достатньо написати AI-агенту про штрафи ПДР — після цього система автоматично покаже список нарахованих штрафів із датою, сумою та деталями порушення.

Для оплати потрібно обрати необхідний штраф у чаті та підтвердити платіж. Після завершення операції користувач отримує квитанцію про оплату.

У Дії зазначають, що через чат також можна перевіряти статус платежу. Сервіс показує, чи штраф уже сплачено, очікує підтвердження або ж платіж не був зарахований.

Крім базової оплати, ШІ-асистент допомагає отримати додаткову інформацію щодо адміністративних порушень. Зокрема, користувачам доступні підказки про те, як оскаржити штраф, а також як оформити передачу відповідальності за порушення, якщо автомобіль зареєстрований на іншу особу.

Читайте також: 15 балів — і без прав: як в Україні хочуть карати водіїв

У Мінцифри наголосили, що функція створена для спрощення взаємодії з державними сервісами та економії часу користувачів. За даними відомства, першого державного AI-агента вже протестували понад 500 тис. українців.

Дія.АІ став одним із ключових напрямів розвитку цифрових сервісів у застосунку. У міністерстві поступово додають до AI-асистента нові сценарії використання, щоб користувачі могли виконувати більше державних послуг у форматі звичайного діалогу.

Розробку Дія.АІ у мобільному застосунку реалізували за підтримки проєкту UK DIGIT «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості», який виконує Фонд Євразія за фінансування UK International Development, а також за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії запустили нові функції для бізнесу

У Дії з’явилася нова військова облігація

У Дії запустили реєстрацію громадських організацій