close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Дія зʼявилася нова функція

19.05.2026 16:10
Ольга Деркач

У мобільному застосунку Дія розширили можливості сервісу Дія.АІ. Відтепер користувачі можуть не лише шукати держпослуги чи формувати документи через AI-асистента, а й перевіряти та оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху безпосередньо в чаті

У застосунку Дія зʼявилася нова функція

Фото: freepik.com

Про це Дія повідомила у своєму Telegram.

Нова функція дозволяє пройти весь процес без переходів між різними меню та вкладками. Достатньо написати AI-агенту про штрафи ПДР — після цього система автоматично покаже список нарахованих штрафів із датою, сумою та деталями порушення.

Для оплати потрібно обрати необхідний штраф у чаті та підтвердити платіж. Після завершення операції користувач отримує квитанцію про оплату.

У Дії зазначають, що через чат також можна перевіряти статус платежу. Сервіс показує, чи штраф уже сплачено, очікує підтвердження або ж платіж не був зарахований.

Крім базової оплати, ШІ-асистент допомагає отримати додаткову інформацію щодо адміністративних порушень. Зокрема, користувачам доступні підказки про те, як оскаржити штраф, а також як оформити передачу відповідальності за порушення, якщо автомобіль зареєстрований на іншу особу.

Читайте також: 15 балів — і без прав: як в Україні хочуть карати водіїв

У Мінцифри наголосили, що функція створена для спрощення взаємодії з державними сервісами та економії часу користувачів. За даними відомства, першого державного AI-агента вже протестували понад 500 тис. українців.

Дія.АІ став одним із ключових напрямів розвитку цифрових сервісів у застосунку. У міністерстві поступово додають до AI-асистента нові сценарії використання, щоб користувачі могли виконувати більше державних послуг у форматі звичайного діалогу.

Розробку Дія.АІ у мобільному застосунку реалізували за підтримки проєкту UK DIGIT «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості», який виконує Фонд Євразія за фінансування UK International Development, а також за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії запустили нові функції для бізнесу

У Дії з’явилася нова військова облігація

У Дії запустили реєстрацію громадських організацій

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія 15.05.2026

Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія
Запрацювали нові електронні сервіси для українців 15.05.2026

Запрацювали нові електронні сервіси для українців
У Дії запустили нові функції для бізнесу 29.04.2026

У Дії запустили нові функції для бізнесу
У Дії з’явилася нова військова облігація 29.04.2026

У Дії з’явилася нова військова облігація
У Дії запустили реєстрацію громадських організацій 21.04.2026

У Дії запустили реєстрацію громадських організацій
На порталі Дія запустили нову послугу 16.04.2026

На порталі Дія запустили нову послугу

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  18:10

Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026

 Сьогодні  17:30

Чому не варто брати чек у банкоматі після зняття готівки

 Сьогодні  16:50

Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми

 Сьогодні  16:10

У застосунку Дія зʼявилася нова функція

 Сьогодні  15:30

Чи був правий Роберт Кійосакі щодо краху долара

 Сьогодні  14:50

Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg

 Сьогодні  13:30

Супутники Starlink можуть змінити клімат на Землі — учені

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.