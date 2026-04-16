У МФВ розповіли, коли світовий борг досягне 100% від ВВП

Міжнародний валютний фонд переглянув у бік погіршення свій прогноз щодо динаміки глобального державного боргу. У свіжому звіті Fiscal Monitor зазначається, що сукупний борг країн світу досягне рівня 100% від світового ВВП уже у 2029 році — тобто на рік раніше, ніж очікувалося в попередніх оцінках. Такий масштаб заборгованості є винятковим і раніше спостерігався лише в період після завершення Другої світової війни

За підсумками 2025 року глобальний рівень державного боргу оцінюється у 93,9% від ВВП. Серед ключових факторів, які продовжують тиснути на бюджетні показники різних країн, фонд виділяє зростання оборонних витрат, збільшення соціальних видатків, а також підвищення вартості запозичень через високі відсоткові ставки.

США та Китай залишаються головними драйверами боргу

Основний внесок у подальше нарощування глобального боргового навантаження, за оцінками МВФ, забезпечать дві найбільші економіки світу — США та Китай. Прогнозні показники для окремих країн і регіонів виглядають так:

США: рівень державного боргу може зрости до 135,5% ВВП у 2029 році порівняно зі 123,9% у 2025 році.

Китай: очікується підвищення показника до 120,3% ВВП із 99,2% у 2025 році.

Єврозона: прогнозується більш стримане зростання — приблизно до 89% ВВП.

Країни, що розвиваються (без урахування Китаю): борг збільшиться до 60,8% ВВП.

Водночас у групі розвинених країн, якщо виключити США, аналітики очікують незначного зниження боргового навантаження — до рівня 93,9% ВВП до завершення десятиліття.

Цікаве по темі: Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Геополітичні ризики посилюють тиск на бюджети

Експерти МВФ також звертають увагу на вплив геополітичної нестабільності. Зокрема, ескалація конфлікту на Близькому Сході створює додаткові виклики для державних фінансів. Це проявляється у зростанні цін на енергоресурси та продукти харчування, а також у необхідності збільшення витрат на оборону та безпеку. У результаті такі чинники негативно впливають на економічну активність і додатково ускладнюють бюджетну ситуацію в багатьох країнах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Астероїд наблизиться до Землі ближче за Місяць: чи загрожує це планеті

Ощадбанк та Укрзалізниця запустили нову модель іпотеки