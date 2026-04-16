close-btn
PaySpaceMagazine

У МФВ розповіли, коли світовий борг досягне 100% від ВВП

16.04.2026 19:40
Ольга Деркач

Міжнародний валютний фонд переглянув у бік погіршення свій прогноз щодо динаміки глобального державного боргу. У свіжому звіті Fiscal Monitor зазначається, що сукупний борг країн світу досягне рівня 100% від світового ВВП уже у 2029 році — тобто на рік раніше, ніж очікувалося в попередніх оцінках. Такий масштаб заборгованості є винятковим і раніше спостерігався лише в період після завершення Другої світової війни

Фото: freepik.com

Про це пише Delo.ua з посиланням на аналітичні матеріали МВФ.

За підсумками 2025 року глобальний рівень державного боргу оцінюється у 93,9% від ВВП. Серед ключових факторів, які продовжують тиснути на бюджетні показники різних країн, фонд виділяє зростання оборонних витрат, збільшення соціальних видатків, а також підвищення вартості запозичень через високі відсоткові ставки.

США та Китай залишаються головними драйверами боргу

Основний внесок у подальше нарощування глобального боргового навантаження, за оцінками МВФ, забезпечать дві найбільші економіки світу — США та Китай. Прогнозні показники для окремих країн і регіонів виглядають так:

  • США: рівень державного боргу може зрости до 135,5% ВВП у 2029 році порівняно зі 123,9% у 2025 році.
  • Китай: очікується підвищення показника до 120,3% ВВП із 99,2% у 2025 році.
  • Єврозона: прогнозується більш стримане зростання — приблизно до 89% ВВП.
  • Країни, що розвиваються (без урахування Китаю): борг збільшиться до 60,8% ВВП.

Водночас у групі розвинених країн, якщо виключити США, аналітики очікують незначного зниження боргового навантаження — до рівня 93,9% ВВП до завершення десятиліття.

Цікаве по темі: Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Геополітичні ризики посилюють тиск на бюджети

Експерти МВФ також звертають увагу на вплив геополітичної нестабільності. Зокрема, ескалація конфлікту на Близькому Сході створює додаткові виклики для державних фінансів. Це проявляється у зростанні цін на енергоресурси та продукти харчування, а також у необхідності збільшення витрат на оборону та безпеку. У результаті такі чинники негативно впливають на економічну активність і додатково ускладнюють бюджетну ситуацію в багатьох країнах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Астероїд наблизиться до Землі ближче за Місяць: чи загрожує це планеті

Ощадбанк та Укрзалізниця запустили нову модель іпотеки

Рубрики: ГрошіСвітНовини
google news
Новини по темі
Криптозима закінчилася, а Ethereum досягне $60 000 — Том Лі 16.04.2026

Криптозима закінчилася, а Ethereum досягне $60 000 — Том Лі
Астероїд наблизиться до Землі ближче за Місяць: чи загрожує це планеті 16.04.2026

Астероїд наблизиться до Землі ближче за Місяць: чи загрожує це планеті
Біткоїн демонструє бичачу поведінку: що далі 16.04.2026

Біткоїн демонструє бичачу поведінку: що далі
OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber 15.04.2026

OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber
2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу 15.04.2026

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу
BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні 15.04.2026

BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  19:40

У МФВ розповіли, коли світовий борг досягне 100% від ВВП

 Сьогодні  18:20

Криптозима закінчилася, а Ethereum досягне $60 000 — Том Лі

 Сьогодні  15:40

Астероїд наблизиться до Землі ближче за Місяць: чи загрожує це планеті

 Сьогодні  14:00

Ощадбанк та Укрзалізниця запустили нову модель іпотеки

 Сьогодні  13:00

На порталі Дія запустили нову послугу

 Сьогодні  11:40

Біткоїн демонструє бичачу поведінку: що далі

 Сьогодні  10:20

НБУ пояснив банкам, як працювати з політично значущими особами

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.