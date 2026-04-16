Астероїд наблизиться до Землі ближче за Місяць: чи загрожує це планеті

За словами астрономів, незабаром відбудеться рідкісна небесна подія — один із астероїдів можна буде побачити неозброєним оком

Астероїд 99942 Апофіс — названий на честь єгипетського божества хаосу, темряви та вогню — має безпечно пройти поблизу Землі 13 квітня 2029 року.

Він наблизиться приблизно на 32 000 км — це майже у 12 разів ближче, ніж середня відстань до Місяця, і навіть ближче, ніж орбіти багатьох геостаціонарних супутників. За даними NASA, це буде одне з найближчих зближень такого великого об’єкта, коли-небудь зафіксованих, і «дуже рідкісна подія».

Явище зможуть спостерігати жителі Східної півкулі — за сприятливої погоди. Астероїд буде настільки близько, що для його спостереження не знадобляться ані телескопи, ані біноклі.

Після відкриття у 2004 році Апофіс класифікували як потенційно небезпечний астероїд, оскільки існувала ймовірність його зіткнення із Землею у 2029, 2036 або 2068 роках.

Однак після тривалих спостережень за допомогою оптичних телескопів і наземних радарів астрономи дійшли висновку, що щонайменше протягом наступних 100 років ризику зіткнення немає.

Гравітація Землі під час зближення у 2029 році може трохи змінити орбіту астероїда навколо Сонця — зробити її дещо більшою або збільшити період обертання. Водночас ризик зіткнення не зміниться. Натомість це зближення дасть науковцям усього світу можливість детальніше вивчити Апофіс.

Назва Апофіс — це грецька форма імені єгипетського бога Апепа. Її запропонували астрономи, які відкрили астероїд: Рой Такер, Девід Толен і Фабріціо Бернарді з Національної обсерваторії Кітт-Пік поблизу Тусона, штат Аризона.

Астероїд є залишком ранньої Сонячної системи віком близько 4,6 млрд років — це матеріал, який не став частиною жодної планети чи супутника. Хоча точні розміри та форма невідомі, середній діаметр становить приблизно 340 м, а довга вісь — щонайменше 450 м.

Поверхня Апофіса зазнала значного «космічного вивітрювання» через мільярди років впливу сонячного вітру та космічних променів, зазначають у Массачусетському технологічному інституті.

Обсерваторії по всьому світу та космічні місії спостерігатимуть за цим історичним зближенням, щоб краще зрозуміти фізичні властивості астероїда.

NASA вже перенаправило космічний апарат для зустрічі з Апофісом невдовзі після його зближення із Землею у 2029 році, а Європейське космічне агентство також готує місію для його дослідження.

Після прольоту у квітні 2029 року Апофіс належатиме до групи астероїдів «Аполлон» — це сімейство об’єктів, які перетинають орбіту Землі, але обертаються навколо Сонця по ширших орбітах, ніж наша планета.

Джерело: ABC News.