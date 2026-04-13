close-btn
PaySpaceMagazine

Вчені вперше зафіксували темряву всередині світла, і вона рухається ще швидше

13.04.2026 13:50
Микола Деркач

Вчені вперше змогли зафіксувати темні точки всередині світлової хвилі, які, за їхніми спостереженнями, рухаються швидше за саме світло

Фото: unsplash.com

Попри це, вони не переносять енергію чи інформацію, тому з фізичної точки зору нічого «надсвітлового» насправді не відбувається.

Йдеться про складні світлові хвилі, в яких окремі ділянки стають повністю темними через взаємне гасіння хвиль. У цих точках світло зникає повністю — залишається лише темрява.

Хоча про такі явища вчені знали давно, лише тепер їх вдалося зняти на відео. Дослідження опубліковане в журналі Nature.

До роботи долучилися дослідники з Technion — Israel Institute of Technology разом із командами з Harvard, Stanford, MIT та інших установ.

Щоб зафіксувати ці точки, використали електронний мікроскоп, здатний реєструвати процеси тривалістю всього три фемтосекунди — це три квадрильйонні частки секунди.

Спостереження проводили під час проходження світла через спеціальний матеріал. Результати підтвердили давню гіпотезу: темрява в таких умовах може «обганяти» світло, яке її оточує.

Що це за явище

Ці точки відомі як фазові сингулярності. Вони виникають у місцях, де амплітуда світлової хвилі падає до нуля, а її фаза стає невизначеною.

У цей момент світло фактично зникає, тоді як навколишня фаза плавно змінюється, здійснюючи повний оберт на 360° навколо цієї «порожнечі».

Існує два типи таких темних точок — залежно від напрямку обертання фази. Одна має позитивний заряд, інша — негативний.

Вони можуть зникнути лише тоді, коли зустрічаються одна з одною. Коли це відбувається, їхній рух прискорюється.

Безпосередньо перед зіткненням і зникненням швидкість таких точок, за теорією, прямує до нескінченності. Раніше це було лише припущенням, але тепер його вдалося підтвердити експериментально.

Читайте також: Магнітний полюс Землі змістився та рухається у невизначеному напрямку

Як вдалося це побачити

Як пояснюють автори дослідження, фазові сингулярності не переносять енергію чи інформацію, тому можуть рухатися швидше за світло без порушення причинно-наслідкових зв’язків.

Те, що виглядає як надсвітлова швидкість, насправді є лише «кінематичною властивістю змінної фазової структури».

Для такого експерименту потрібні особливі умови. Найкращим матеріалом виявився гексагональний нітрид бору — двовимірний кристал, у якому виникають гіперболічні фонон-поляритони — специфічні хвилі, пов’язані з поширенням світла в матеріалі.

У цьому матеріалі хвилі поширюються більш ніж у 100 разів повільніше, ніж світло у вакуумі. Саме це й створює ефект, коли темні точки виглядають надзвичайно швидкими.

Відстань між цими точками також збіглася з теоретичними прогнозами — вона повторює закономірності, подібні до розташування молекул у рідині.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені

Повені, посухи та пожежі: учені попереджають про невідворотні зміни клімату

Учені вигадали як зробити Марс придатним для життя всього за 15 років

За матеріалами wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Клімат дає збій: поведінка важливого парникового газу різко змінилася 12.04.2026

Клімат дає збій: поведінка важливого парникового газу різко змінилася
ШІ змінює те, як люди сприймають реальність — дослідження вчених 10.04.2026

ШІ змінює те, як люди сприймають реальність — дослідження вчених
Магнітний полюс Землі змістився та рухається у невизначеному напрямку 10.04.2026

Магнітний полюс Землі змістився та рухається у невизначеному напрямку
Квантові батареї наблизилися до реальності завдяки новому прориву 09.04.2026

Квантові батареї наблизилися до реальності завдяки новому прориву
Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені 08.04.2026

Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені
Ера акумуляторів може скоро закінчитись — вчені 07.04.2026

Ера акумуляторів може скоро закінчитись — вчені

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  14:30

Як бізнесу залучити гроші у квітні 2026 — дайджест можливостей

 Сьогодні  13:50

Вчені вперше зафіксували темряву всередині світла, і вона рухається ще швидше

 Сьогодні  12:55

НБУ відкликав ліцензію та ліквідує «Мотор-Банк»

 Сьогодні  12:50

Fintech & Payments Forum 2026: технології, що змінюють фінансову інфраструктуру бізнесу

 Сьогодні  12:10

Як змінилася інфляція та ціни у березні 2026 — НБУ

 Сьогодні  11:10

BlackRock інвестував сотні мільйонів доларів у Біткоїн та Ефір

 Сьогодні  10:10

Скільки українці сплатили військового збору в 2026

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.