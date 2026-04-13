Вчені вперше зафіксували темряву всередині світла, і вона рухається ще швидше

Вчені вперше змогли зафіксувати темні точки всередині світлової хвилі, які, за їхніми спостереженнями, рухаються швидше за саме світло

Попри це, вони не переносять енергію чи інформацію, тому з фізичної точки зору нічого «надсвітлового» насправді не відбувається.

Йдеться про складні світлові хвилі, в яких окремі ділянки стають повністю темними через взаємне гасіння хвиль. У цих точках світло зникає повністю — залишається лише темрява.

Хоча про такі явища вчені знали давно, лише тепер їх вдалося зняти на відео. Дослідження опубліковане в журналі Nature.

До роботи долучилися дослідники з Technion — Israel Institute of Technology разом із командами з Harvard, Stanford, MIT та інших установ.

Щоб зафіксувати ці точки, використали електронний мікроскоп, здатний реєструвати процеси тривалістю всього три фемтосекунди — це три квадрильйонні частки секунди.

Спостереження проводили під час проходження світла через спеціальний матеріал. Результати підтвердили давню гіпотезу: темрява в таких умовах може «обганяти» світло, яке її оточує.

Що це за явище

Ці точки відомі як фазові сингулярності. Вони виникають у місцях, де амплітуда світлової хвилі падає до нуля, а її фаза стає невизначеною.

У цей момент світло фактично зникає, тоді як навколишня фаза плавно змінюється, здійснюючи повний оберт на 360° навколо цієї «порожнечі».

Існує два типи таких темних точок — залежно від напрямку обертання фази. Одна має позитивний заряд, інша — негативний.

Вони можуть зникнути лише тоді, коли зустрічаються одна з одною. Коли це відбувається, їхній рух прискорюється.

Безпосередньо перед зіткненням і зникненням швидкість таких точок, за теорією, прямує до нескінченності. Раніше це було лише припущенням, але тепер його вдалося підтвердити експериментально.

Як вдалося це побачити

Як пояснюють автори дослідження, фазові сингулярності не переносять енергію чи інформацію, тому можуть рухатися швидше за світло без порушення причинно-наслідкових зв’язків.

Те, що виглядає як надсвітлова швидкість, насправді є лише «кінематичною властивістю змінної фазової структури».

Для такого експерименту потрібні особливі умови. Найкращим матеріалом виявився гексагональний нітрид бору — двовимірний кристал, у якому виникають гіперболічні фонон-поляритони — специфічні хвилі, пов’язані з поширенням світла в матеріалі.

У цьому матеріалі хвилі поширюються більш ніж у 100 разів повільніше, ніж світло у вакуумі. Саме це й створює ефект, коли темні точки виглядають надзвичайно швидкими.

Відстань між цими точками також збіглася з теоретичними прогнозами — вона повторює закономірності, подібні до розташування молекул у рідині.

За матеріалами wionews.com.