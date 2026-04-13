Місяць можуть перетворити на гігантську електростанцію — проєкт Японії

Японська компанія Shimizu Corporation запропонувала амбітний проєкт Luna Ring — гігантське кільце сонячних панелей навколо Місяця, яке має забезпечити Землю безперервною чистою енергією

Ідея передбачає передачу електрики за допомогою лазерів або мікрохвиль, однак її реалізація стикається з серйозними технологічними, фінансовими та логістичними викликами.

Що відомо про проєкт

Концепцію вперше представили ще у 2011 році після аварії на АЕС Фукусіма, яка змусила Японію активніше шукати безпечні та екологічні джерела енергії. Проєкт передбачає створення величезного поясу сонячних панелей уздовж екватора Місяця.

За задумом Shimizu Corporation, це буде конструкція довжиною близько 11 000 км і шириною в кілька сотень кілометрів — потенційно одна з найбільших штучних споруд в історії людства.

Як працюватиме Luna Ring

На відміну від земних сонячних електростанцій, місячні панелі не залежатимуть від погодних умов або зміни дня і ночі. Через відсутність атмосфери сонячне світло не блокується, а одна зі сторін Місяця постійно освітлюється Сонцем.

Завдяки цьому система зможе генерувати електроенергію безперервно. За оцінками розробників, такі установки можуть виробляти до 20 разів більше енергії, ніж аналогічні на Землі.

Як енергію передаватимуть на Землю

Згенеровану електрику планують передавати на Землю за допомогою лазерів або мікрохвиль. На поверхні планети її прийматимуть спеціальні станції — ректени, які перетворюватимуть сигнал назад в електроенергію.

Очікується, що система зможе виробляти близько 13 000 терават енергії — це значно перевищує поточні глобальні потреби людства.

Які основні труднощі

Реалізація проєкту потребує проривів у кількох сферах. Передусім — це будівництво інфраструктури в космосі, для якого знадобляться високорозвинені роботизовані технології, здатні добувати ресурси та зводити об’єкти безпосередньо на Місяці.

Серед інших викликів — складна логістика, висока вартість космічних перевезень, необхідність міжнародної співпраці, а також безпечна передача енергії на відстань близько 384 000 км.

У Shimizu Corporation називають Luna Ring довгостроковим проєктом і раніше припускали, що перші етапи можуть розпочатися не раніше 2035 року.

За матеріалами wionews.com.