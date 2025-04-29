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Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій

29.04.2025 13:40
Ольга Деркач
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Державний банк Ощадбанк уклав чергову партнерську угоду — цього разу в галузі енергетики

Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій

Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій Фото: unsplash.com

Про це йдеться в повідомленні Ощадбанку в Telegram-каналі.

«Завдяки співпраці банку з компанією «Солар Стальконструкція» український бізнес може скористатися найвигіднішими умовами кредитування на будівництво сонячних електростанцій», — йдеться в повідомленні.

Умови кредитування наступні:

  • мінімальний аванс — від 0%;
  • комісія за надання відсутня;
  • відсоткова ставка — від 0,4% річних;
  • термін кредитування — до 10 років;
  • без потреби додаткової застави (заставою виступає обладнання, що фінансується);
  • врахування специфіки кожного бізнесу.

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Компанія «Солар Стальконструкція» розпочала свою діяльність у 2012 році, спираючись на виробничі потужності для виготовлення сталевих профілів. За роки роботи компанія успішно втілила в життя низку великих проєктів у сфері сонячної енергетики, долучившись до будівництва об’єктів із загальною встановленою потужністю понад 3000 МВт.

Нагадаємо, що Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі.

У новому відділенні можна:

  • здійснити платежі та перекази, обміняти валюту (долар США, євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий);
  • відкрити депозити;
  • здійснити будь-які операції  з платіжними картками;
  • придбати нумізматичну продукцію;
  • оформити страховий поліс тощо.

Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток. Продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесОщадбанк
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