Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій

Державний банк Ощадбанк уклав чергову партнерську угоду — цього разу в галузі енергетики
Про це йдеться в повідомленні Ощадбанку в Telegram-каналі.
«Завдяки співпраці банку з компанією «Солар Стальконструкція» український бізнес може скористатися найвигіднішими умовами кредитування на будівництво сонячних електростанцій», — йдеться в повідомленні.
Умови кредитування наступні:
- мінімальний аванс — від 0%;
- комісія за надання відсутня;
- відсоткова ставка — від 0,4% річних;
- термін кредитування — до 10 років;
- без потреби додаткової застави (заставою виступає обладнання, що фінансується);
- врахування специфіки кожного бізнесу.
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Компанія «Солар Стальконструкція» розпочала свою діяльність у 2012 році, спираючись на виробничі потужності для виготовлення сталевих профілів. За роки роботи компанія успішно втілила в життя низку великих проєктів у сфері сонячної енергетики, долучившись до будівництва об’єктів із загальною встановленою потужністю понад 3000 МВт.
Нагадаємо, що Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі.
У новому відділенні можна:
- здійснити платежі та перекази, обміняти валюту (долар США, євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий);
- відкрити депозити;
- здійснити будь-які операції з платіжними картками;
- придбати нумізматичну продукцію;
- оформити страховий поліс тощо.
Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток. Продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.
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