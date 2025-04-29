Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій

Державний банк Ощадбанк уклав чергову партнерську угоду — цього разу в галузі енергетики

Про це йдеться в повідомленні Ощадбанку в Telegram-каналі.

«Завдяки співпраці банку з компанією «Солар Стальконструкція» український бізнес може скористатися найвигіднішими умовами кредитування на будівництво сонячних електростанцій», — йдеться в повідомленні.

Умови кредитування наступні:

мінімальний аванс — від 0%;

комісія за надання відсутня;

відсоткова ставка — від 0,4% річних;

термін кредитування — до 10 років;

без потреби додаткової застави (заставою виступає обладнання, що фінансується);

врахування специфіки кожного бізнесу.

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Компанія «Солар Стальконструкція» розпочала свою діяльність у 2012 році, спираючись на виробничі потужності для виготовлення сталевих профілів. За роки роботи компанія успішно втілила в життя низку великих проєктів у сфері сонячної енергетики, долучившись до будівництва об’єктів із загальною встановленою потужністю понад 3000 МВт.

Нагадаємо, що Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі.

У новому відділенні можна:

здійснити платежі та перекази, обміняти валюту (долар США, євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий);

відкрити депозити;

здійснити будь-які операції з платіжними картками;

придбати нумізматичну продукцію;

оформити страховий поліс тощо.

Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток. Продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

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