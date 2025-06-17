Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для OKKO Group

Державний банку Ощадбанк збільшив для OKKO Group доступний кредитний ліміт майже у два рази — з 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн. Термін дії угоди становить 2 роки

Збільшення кредитного ліміту дасть змогу OKKO Group ефективніше управляти поточними витратами — зокрема тими, що пов’язані із забезпеченням достатніх запасів пального. Це особливо важливо в умовах змін на ринку та з урахуванням планів розширення мережі автозаправних комплексів під брендом ОККО. Наразі вона налічує 410 АЗК по всій Україні, йдеться в пресрелізі.

Компанія залишається одним з ключових гравців роздрібного ринку пального й надалі планує посилювати свої позиції.

Ощадбанк співпрацює з компаніями OKKO Group із 2016 року. Водночас саме з початком повномасштабного вторгнення партнерство набуло особливої ваги. У березні 2022-го, під час паливної кризи, спричиненої обстрілами та зміною логістичних маршрутів, Ощадбанк надав одній із компаній групи овердрафт на 500 млн грн. Це дозволило оперативно закупити додаткові обсяги пального, коли більшість банків тимчасово припинили фінансування реального сектору. Станом на вересень 2022 року обсяг фінансування обігового капіталу для OKKO Group з боку Ощаду зріс до 1,5 млрд грн.

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«Ринок пального продовжує адаптуватись до умов воєнного часу, чергової зміни логістичних моделей та оптимізації кількості імпортерів. Він і надалі потребує постійних інвестицій для утримання лідерства у висококонкурентному середовищі. Довіра до Ощаду з боку провідного гравця ринку — найбільшого імпортера пального за підсумками 2024 року — є для нас надзвичайно важливою. Наразі кредитний портфель OKKO Group в Ощадбанку є найбільшим серед усіх їхніх фінансових партнерів. Рівень ліквідності Ощаду дозволяє нам і надалі розширювати цей портфель відповідно до амбітних планів нашого партнера», — наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда зазначив, що навіть в умовах воєнного часу, регулярних обстрілів паливно-енергетичної інфраструктури та загальної економічної нестабільності, група ОККО продовжує знаходити можливості для розвитку.

OKKO Group – це загальноукраїнський холдинг різнопрофільних бізнесів, які працюють у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, АПК, енергетики, курортної сфери, сервісних та інших послуг. Флагманом групи є мережа автозаправних комплексів ОККО. У її структурі діють також заклади харчування в дорозі, стаціонарні та мобільні лабораторії контролю якості нафтопродуктів, інші сервіси. Підрозділи мережі ОККО займаються й реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажами нафтопродуктів великим і малим гуртом, надають послуги з експертизи якості пального тощо.

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