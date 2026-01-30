close-btn
Яку суму сплатили до бюджету великі платники податків у 2025 році

30.01.2026 14:40
Ольга Деркач

До Зведеного бюджету України у 2025 році від великих платників податків надійшло 953,2 млрд грн податків і зборів. Це становить 46,5% від усіх бюджетних надходжень, які адмініструє податкова служба

Фото: freepik.com

Порівняно з 2024 роком обсяг надходжень зріс на 7,4%, або на 65,6 млрд грн. Про це повідомила Податкова служба України у своєму Telegram з посиланням на  в. о. Голови ДПС Лесю Карнаух.

Які податки зросли найбільше

Найбільше зростання зафіксовано за такими платежами:
– податок і збір на доходи фізичних осіб — +41,8 млрд грн (+133,2%);

  • ПДВ — +14,3 млрд грн (+106,1%);
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів — +13,5 млрд грн (+112,8%).

Вплив війни на великий бізнес

За словами Лесі Карнаух, попри загальне зростання надходжень, збройна агресія росії суттєво вдарила по діяльності великих підприємств. Руйнування виробничих потужностей, окупація територій, логістичні перебої та дефіцит енергоресурсів призвели до зниження прибутковості й податкових платежів у низці ключових галузей.

Цікаве по темі: Хто з українських банків сплатив найбільше податків у 2025

Як наслідок, торік майже 40% великих платників податків скоротили свої відрахування до бюджету. Йдеться, зокрема, про переробну та добувну промисловість, розроблення кар’єрів, транспорт, складське господарство та поштову і кур’єрську діяльність, оптову і роздрібну торгівлю, а також постачання електроенергії та газу.

Фокус на партнерстві з бізнесом

У ДПС наголошують, що розвиток прозорих і партнерських відносин між державою та великим бізнесом є критично важливою умовою фінансової стійкості й відбудови України.

«Для ДПС вкрай важливо розвивати прозорі, довірливі і партнерські відносин між державою та великим бізнесом. Це критично важлива умова фінансової стійкості та відбудови України», — зазначила Леся Карнаух.

Нагадаємо, що у 2025 році надходження військового збору в Україні сягнули 163,6 млрд грн. Це більш ніж утричі перевищує результат 2024 року, коли платники перерахували до бюджету 51,2 млрд грн.

