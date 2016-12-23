EMV против NFC: каким был 2016 год для сферы платежей

Эксперты назвали уходящий год годом чиповых карт и EMV-технологии

2016 год стал годом значительных изменений в платежной сфере. В частности, мерчанты начали активно внедрять EMV-платежи. Хотя EMV-технология и снизила количество мошеннических транзакций, она также замедлила процесс оплаты.

Поэтому глобальные платежные сети начали выпускать руководства по быстрой обработке транзакций с участием чиповых карт. Несмотря на это, как потребители, так и мерчанты уже приняли во внимание недостатки EMV-платежей и начали проявлять интерес к бесконтактным платежам.

Бесконтактные платежные карты, которые, казалось, были на пути к исчезновению еще два года назад, получили толчок благодаря не совсем удачному запуску EMV-платежей и заявлению Apple о планах оснастить всю свою iPhone-продукцию технологией NFC. Кроме того, банки начинают интересоваться платежными картами с дуальным интерфейсом (карты, которые могут использоваться как обычные, так и бесконтактные). Тем времен, мерчанты решили, что самый лучший способ для решения проблем, связанных с EMV-технологией — это обратиться в суд с заявлениями против платежных брендов и крупных эмитентов.

Хотя в 2016 году все внимание участников платежной индустрии было на EMV-платежах, технология выявила множество недочетов в сфере безопасности платежей. А именно — в том, что касается мошенничества с операциями без присутствия карты и безопасности данных платежной карты. Это, в свою очередь, породило интерес к токенизации, следующему поколению 3D Secure, гео-оградам и аутентификации устройств. Таким образом, согласно прогнозам, 2017 год обещает стать годом безопасности в сфере платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что количество чиповых карт EMV в 2015 году составило более 4,8 млрд.

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По материалам pymnts.com