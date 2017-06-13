Европейский мобильный банк запускает счета для бизнеса

Чем бизнес-аккаунты Revolut отличаются от счетов конкурентов — читайте далее

Лондонский финтех-стартап Revolut запускает новый продукт, ориентированный на бизнес — банковские счета. До сих пор открыть текущий счет и получить карту этого цифрового банка могли только частные пользователи.

В компании ожидают, что их продукт для бизнеса составит конкуренцию «Borderless account» от TransferWise, недавно представленному на рынке.

Новое предложение Revolut будет доступно британским и европейским бизнесменам. С его помощью они смогут регистрировать мультивалютные счета. А также хранить и пересылать средства в 25 валютах. При необходимости обмен будет осуществляться по межбанковскому обменному курсу.

Помимо базовых функций, мобильный банк позволит бизнесу выпускать корпоративные карты для своих сотрудников.

Отличие корпоративного банковского счета Revolut от TransferWise заключается в модели монетизации услуги.

TransferWise предоставляет мультивалютный счет бесплатно. Но взимает комиссию за обмен валют или денежный перевод со счета.

Revolut взимает ежемесячную плату в размере от 25 до 1000 фунтов стерлингов в месяц в зависимости от потребностей бизнеса. Чтобы привлечь клиентов, руководство сделает сервис бесплатным на протяжении первых 30 дней использования.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В Украине появится первый полностью мобильный банк. Новый мобильный банк будет работать под брендом iBox Bank и планирует предоставлять кредитные лимиты до 100 тыс грн с льготным периодом до 2 месяцев, начислять высокий процент на остаток средств на карте, а также возвращать проценты от покупок.

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