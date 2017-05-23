Где Европейская банковская ассоциация собирается применить Blockchain

В Европе проанализировали роль блокчейн-технологии в международных расчетах

Рабочая группа по криптотехнологиям, состоящая из экспертов от организаций-членов EBA (Европейская банковская ассоциация), изучила перспективные бизнес-модели по внедрению технологии распределенных реестров в платежи и транзакционное банковское обслуживание.

Эксперты проанализировали ценность криптотехнологий для финансовых процессов и пришли к выводу, что международные платежи — это еще одна область, в которой имеет смысл внедрять эту технологию.

В своем анализе EBA исследует возможности, которые предоставляет блокчейн для поставщиков платежных услуг. В частности, блокчейн может быть полезен для снижения эксплуатационных затрат и соблюдения ключевых нормативных требований на рынках по всему миру.

Европейская банковская ассоциация рассматривает и отдельные сферы использования технологии, такие как распределенные KYC-реестры (политика Know your customer) и мелкие P2P/B2C-платежи. Рабочая группа EBA по криптотехнологиям продолжит исследовать тему международных платежей. В дальнейшем планируется оценка сценариев внедрения блокчейна в международных расчетах и исследование вопросов безопасности в использовании криптотехнологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что QIWI приобрела стартап по развитию блокчейн-технологий. Основными задачами компании будут разработка и внедрение блокчейн-технологий в платежную экосистему QIWI, обучение специалистов этим технологиям, а также экспертиза и консалтинг для внешних заказчиков.

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