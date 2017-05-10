Еще одна европейская банковская группа протестирует blockchain

Французская банковская группа Crédit Agricole присоединилась к пилотному проекту по использованию блокчейна в пост-трейдинговом обслуживании малого бизнеса
Объединение европейских финансовых учреждений, среди которых BNP Paribas, Caisse des Dépôts, Euroclear, Euronext, S2iEM, Société Générale и Paris Europlace, еще в 2016 году начало работу над внедрением блокчейна в пост-трейдинговое обслуживание. Целью проекта было сосредоточить внимание на новых решениях, способных предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса легкий доступ к финансированию, в котором они нуждаются.
CACEIS, подразделение Crédit Agricole, которое специализируется на обслуживании активов, подписало инвестиционное соглашение с объединением с целью обеспечить выпуск французских муниципальных облигаций в цифровом виде при помощи blockchain.
Ранее подразделение уже работало над проектами, связанными с этой технологией. В марте 2017 CACEIS сотрудничало с криптовалютной биржей Bitstamp, чтобы способствовать приему биткоинов инвестиционными фондами.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что в ЕС создадут собственную блокчейн-обсерваторию. Изначально Европейская комиссия инвестирует в проект 500 тыс евро.
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По материалам thepaypers.com