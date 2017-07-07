Голосовой помощник Amazon Alexa стал в три раза умнее

Самый популярный навык Amazon Alexa – это флеш-брифинг

Голосовой помощник Amazon Alexa насчитывает 15 тыс навыков. В феврале, согласно официальным сообщениям компании, число навыков Alexa составляло 10 тыс, что в три раза выше показателей сентября 2016 года.

Новые данные фигурируют в отчете компании Voicebot, а Amazon подтвердили, что данные соответствуют действительности.

Согласно Voicebot, которая оценивает навыки голосовых помощников в США, показатель в 15 тыс навыков был достигнут Alexa 30 июня 2017 года.

Самыми популярными навыками Amazon Alexa все еще остаются флеш-брифинги (на них приходится 20% всех навыков), подгрузка, обновление и озвучка кастомизированных новостей.

Число навыков — это очень важная метрика для Alexa. От этого показателя напрямую зависит успех и конкурентоспособность устройства на рынке.

На данный момент Amazon считается признанным лидером в сфере персональных помощников и голосовых ассистентов. В этом году доля компании на этом рынке составит 70%. Так, Amazon оставляет позади своих ближайших конкурентов — Google Home, Lenovo, LG и других.

Успех Amazon даже вдохновил Apple на создание собственного девайса HomePod на основе Siri. В собственной разработке Apple делает ставку скорее на качестве самой колонки, чем на навыках виртуального ассистента. Однако в случае с Apple пока что неизвестно предоставит ли компания возможность сторонним разработчикам создавать собственные приложения, совместимые с HomePod.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Alibaba представила голосового помощника. AliGenie поступит в продажу в начале августа и станет самым дешевым голосовым помощником на рынке. Он работает на основе облачных технологий Alibaba и пока что распознает только мандаринский китайский.

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По материалам techcrunch.com