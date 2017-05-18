Google помнит ваши карты — загружать кредитки в Android Pay уже не обязательно

Компания Google позволит пользователям совершать платежи в приложениях и онлайн не только с карт, сохраненных в Android Pay

Теперь у пользователей мобильного кошелька Google появится возможность выбрать для оплаты любую платежную карту, которую они ранее использовали в своей учетной записи Google. До нововведения для совершения платежей были доступны только счета, привязанные к приложению Android Pay.

В компании сообщили, что расширят выбор способов оплаты через Google Payment API — инструмент, который позволяет магазинам и разработчикам подключить возможность принимать платежи на их сайты и приложения.

Новая возможность внедрена в связи с тем, что Android Pay существенно проигрывает своему конкуренту от Apple. В апреле у Apple Pay насчитывалось 86 млн пользователей, тогда как у Android Pay всего 24 млн.

Известно, что Google сохраняет данные платежных карт своих клиентов, введенные в различных сервисах, включая Play Store, Google Store, YouTube и даже браузер Chrome. Позволяя пользователям использовать один из этих сохраненных методов оплаты вместо карт из Android Pay, компания упрощает совершение платежей. Пользователям больше не придется вытаскивать свою платежную карту на людях или тратить время на повторный ввод данных, которые Google уже сохранил ранее в их аккаунте.

Разработчикам и магазинам Google обещает, что нововведение позволит ускорить процесс оформления заказов, увеличит число конверсий, снизит количество отказов и увеличит продажи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стала известна дата запуска Android Pay в России. Одним из банков, который будет поддерживать сервис в РФ станет Сбербанк.

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