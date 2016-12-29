Индийские банки опасаются нехватки наличных денег

30 декабря в Индии завершается программа демонетизации

Индийские банки предупредили правительство о возможности нехватки наличных денег после окончания программы демонетизации в стране 30 декабря в связи с тем, что ожидается высокий спрос на наличку.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Напомним, в ноябре правительство Индии анонсировало изъятие из обращения банкнот номиналом 500 и 1,000 рупий, чтобы заменить их новыми купюрами номиналом 500 и 2,000 рупий. Проблема в том, что по данным Резервного банка, по состоянию на 19 декабря было напечатано всего 38% необходимых для замены банкнот.

В правительстве утверждают, что демонетизация была необходима для борьбы с коррупцией и другими преступлениями с участием денежных средств.

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Ранее сообщалось о том, что Индийский интернет-магазин продает наличку с доставкой на дом.

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По материалам pymnts.com