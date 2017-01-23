Интересные факты об e-commerce: что и как покупают в сети?

Компания International Post Corporation провела исследование глобальных трендов в сфере электронной коммерции

На Amazon, eBay и Alibaba приходится 2/3 всех трансграничных покупок. Об этом сообщается в отчете International Post Corporation (IPC) по итогам проведенного исследования.

Китайские потребители более склонны совершать покупки онлайн, чем потребители в других уголках мира. Согласно IPC, 36% потребителей из Китая покупают товары в интернете минимум один раз в неделю.

Потребители более склонны заплатить за доставку, которую можно отследить, даже если она займет на несколько дней дольше, чем доставка без такой услуги.

Товары из китайских онлайн-магазинов самые популярные среди потребителей — на них приходится 26% всех трансграничных онлайн-покупок. За ними идут онлайн-товары из США (16%), Германии (15%) и Великобритании (15%).

В целом, китайский рынок онлайн-товаров популярен среди европейцев. Исключением являются только потребители из Люксембурга, Бельгии, Австрии и Швейцарии, где потребители предпочитают скупаться в онлайн-магазинах соседних стран.

Наиболее популярными категориями товаров среди потребителей в трансграничной e-commerce являются одежда и обувь (33%), потребительская электроника (21%), книги, музыка и медиа (14%), красота и уход за собой (13%).

Товары, которые потребители заказывают онлайн, чаще всего небольшие по весу и недорогие. 45% всех товаров, купленных в сети, весят до 500 грамм, а 16% из них стоят менее 10 евро. Еще 40% товаров находятся в ценовой категории от 10 до 49 евро.

Большинство товаров, заказанных в трансграничных онлайн-магазинах, отправляются потребителям бесплатно. 59% респондентов не платили за доставку недавно заказанных онлайн-товаров.

Большинство онлайн-потребителей (87%) остались довольны качеством доставки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем мошенничества в e-commerce вырос на 113%.

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По материалам thepaypers.com