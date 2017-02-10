Из сейфа в госбанке украли средства на 9,5 млн гривен

Сотрудники банка отрицают свою вину

Из индивидуального сейфа госбанка «Ощадбанк» украли деньги и ценные вещи на общую сумму 9,5 млн гривен. Сейчас потерпевший клиент требует возвращения украденного и наказания виновных.

Об это сообщил Евгений Найденов, адвокат адвокатского объединения, которое защищает интересы банковского клиента, пострадавшего от кражи.

Инцидент произошел в отделении «Ощадбанка» на улице Владимирской в Киеве, где клиент разместил свои деньги и ценные вещи в индивидуальном сейфе еще в 2014 году и постоянно наведывался в банк, чтобы проверить сохранность своих сбережений. Последний раз клиент наведывался в сентябре 2016 года, но через два месяца договор аренды сейфа с банком истек. Клиент не продлил этот договор, но и не забрал из сейфа свои вещи, после чего и произошло «исчезновение» всего содержимого арендованной ячейки.

Нарушение процедуры сотрудниками «Ощадбанка» заключалось в следующем: перед открытием ячейки, ввиду окончания срока договора ее аренды, они должны были, проинформировать об этом арендатора. Представители банка этого не сделали, ссылаясь на «донецкую прописку» клиента. В ответ на обращение клиента в Главном управлении Ощадбанка по Киеве заявили, что сотрудники банка не нарушали процедуру вскрытия ячейки, детально прописанную Национальным банком Украины.

По факту хищения средств в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Клиента банка признали потерпевшим. Сейчас ведутся следственные действия.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как грабят сейфы киевских банков.

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По материалам delo.ua