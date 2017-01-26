Как изменилась ситуация в ПриватБанке — НБУ

Глава НБУ назвала ПриватБанк самым капитализированным банком Украины

В декабре 2016 года отток средств с депозитных счетов ПриватБанка составил 4 млрд гривен, а НБУ направил в ПриватБанк 27,2 млрд гривен. Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Сейчас, по словам Гонтаревой, национализированный банк является самым докапитализированным банком Украины и имеет качественный портфель депозитов физических лиц и малого бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что набсовет ПриватБанка возглавил иностранец.

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По материалам ubr.ua