Как изменилась ситуация в ПриватБанке — НБУ

Глава НБУ назвала ПриватБанк самым капитализированным банком Украины
В декабре 2016 года отток средств с депозитных счетов ПриватБанка составил 4 млрд гривен, а НБУ направил в ПриватБанк 27,2 млрд гривен. Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
Сейчас, по словам Гонтаревой, национализированный банк является самым докапитализированным банком Украины и имеет качественный портфель депозитов физических лиц и малого бизнеса.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что набсовет ПриватБанка возглавил иностранец.
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По материалам ubr.ua