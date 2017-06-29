Какие платежи мигрируют в мобильный банкинг — исследование

Согласно данным Британской ассоциации банкиров и EY, британцы все чаще полагаются на банковские приложения для управления своими деньгами

В 2016 году более 19,6 млн человек пользовались банковскими приложениями, что на 11% больше, чем в 2015 году. В целом за период с 2012 по 2017 год использование банковских приложений выросло на 356%. Растет и количество транзакций, поскольку клиенты все активнее начинают использовать приложения не только для проверки баланса.

Почти две трети потребителей теперь пользуются приложениями для перевода денег, шесть из десяти пересылают деньги другим людям, а чуть меньше четверти производят регулярные платежи.

Эксперты прогнозируют также резкое снижение числа посещений филиалов в течение следующих 5 лет, поскольку большинство банков обзавелись приложениями и все активнее направляют потребителей на мобильные каналы обслуживания.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что видео-банкинг поможет улучшить обслуживание клиентов. Банки в ряде стран переходят на терминалы, которые предлагают удаленное видео-обслуживание, как часть стратегии по трансформации банковских отделений.

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