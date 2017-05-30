Карманные кассы: в Европе тестируют новое приложение

Приложение Grab+Go позволит оплачивать товары в магазинах без необходимости стоять в очереди в кассу

Сотрудники Barclaycard тестируют новое мобильное приложение для сканирования и оплаты покупок с помощью смартфонов. Используя новое приложение, покупки можно оплатить, не стоя в очереди в кассу.

В Barclaycard называют новое приложение Grab+Go «карманной кассой», с помощью которой потребители могут отсканировать товары, которые хотят приобрести, и оплатить покупки одним кликом, после чего просто выйти из магазина.

Чтобы пользоваться приложением, необходимо загрузить приложение Grab+Go, создать аккаунт и указать свою платежную информацию. Для сканирования штрих-кодов на товарах необходимо использовать камеру смартфона. После сканирования всех необходимых товаров потребителю нужно нажать «I’m done» и просто выйти из магазина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Amazon открыл инновационный магазин без касс и персонала. Amazon представил видео нового физического магазина, в котором можно приобрести продукты и готовую пищу. В уникальном магазине Amazon Go нет привычного обслуживающего персонала и касс, чтобы оплатить товары при выходе.

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По материалам finextra.com