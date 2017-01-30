Клиенты индийского банка смогут открывать счета при помощи скана глаз

Глаза банковских клиентов в Индии будут служить идентификаторами для совершения банковских операций

Клиенты индийского банка DCB Bank смогут совершать некоторые операции, включая открытие банковских счетов, с помощью скана глаз, который потом будет сопоставляться с образцом в базе Aadhaar – госсистемой по биометрической идентификации населения Индии.

Процедура будет заключаться в следующем: сотрудник банка будет сканировать глаза клиента при помощи специальной камеры на протяжении 3-5 секунд, после чего, полученные камерой данные будут сопоставляться с ранее загруженными в Aadhaar.

Сервис запустится в 250 отделениях банка DCB в течение ближайших 6 месяцев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк не успел запустить систему биометрических платежей.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Банкинг с технологией биометрических платежей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество биометрических смартфонов удвоится за год

По материалам nfcworld.com