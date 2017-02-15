Клиенты каких банков чаще всего становятся жертвами карточных мошенников — НБУ

Для выманивания данных по картам мошенники прибегают к социальной инженерии и гипнозу

Чаще всего жертвами карточного мошенничества становятся клиенты самых крупных украинских банков — «ПриватБанка» и «Ощадбанка».

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Владимир Харченко в ходе круглого стола в Киеве.

Харченко отмечает, что мошенники владеют навыками социальной инженерии, с помощью которых оказывают психологическое давление на держателя банковской карты, вплоть до того, что он впадает в гипноз и становится полностью управляемым.

В некоторых случаях мошенники используют автоответчики для выманивания данных по платежным картам.

По мнению Харченко, один из самых действенных способов борьбы с такого рода мошенничеством — это повышение финграмотности населения.

Еще одним проектом по борьбе с мошенниками является система обмена информацией в банковской системе по кибербезопасности, созданием которой сейчас занимается НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что из сейфа в госбанке украли 9,5 млн гривен.

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По материалам unian.net