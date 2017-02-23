Корпорация Google всерьез занялась цифровыми платежами

Портативный динамик Google Home сможет управлять банковским счетом пользователя

Британский мобильный банк Starling Bank провел тестирование, в рамках которого интегрировал свой API с Google Home – портативным динамиком с интеллектуальными возможностями домашнего помощника, снабженным голосовым управлением Google Assistant.

В видео, которое было опубликовано ранее на этой неделе, Starling Bank наглядно демонстрирует интеграцию своего API с гаджетом Google Home. В частности, видео демонстрирует способность гаджета к управлению банковским счетом пользователя.

В Starling анонсировали, что на данном этапе функция не доступна для потребителей.

Так, очевидно, что одной из приоритетных задач Google на 2017 год станет развитие цифровых платежей. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Google Assistant – персональном виртуальном помощнике, интегрированном в Google Home, приложение Allo, Google Pixel и Android Wear – появится функция платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google закрывает свой проект «платежи без рук».

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По материалам paymenteye.com