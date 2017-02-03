Google закрывает свой проект платежи «без рук»

Google Hands Free официально закроется 8 февраля

Google анонсировал закрытие своего проекта Hands Free – экспериментального платежного приложения, с помощью которого потребители могли оплачивать товары и услуги всего лишь сказав кассиру «I’ll pay with Google» («Я заплачу с Google»). Проект официально закроется 8 февраля.

Приложение было запущено для пользователей устройств на базе iOS и Android в марте прошлого года. Принцип работы приложения состоит в следующем:

— в приложении сохраняются платежные данные и фото пользователя,

— затем, торговец с помощью Bluetooth и Wi-Fi, определяет, что смартфон покупателя находится на территории магазина,

— чтобы оплатить покупку, необходимо просто сказать кассиру «I’ll pay with Google»,

— перед тем, как подтвердить транзакцию кассир сравнивает лицо потребителя с ранее загруженной фотографией в приложении, которая отображается в его системе.

При запуске Hands Free в планах Google было обеспечить совершение платежей полностью с помощью технологии распознавания лиц, что сейчас, в связи с закрытием проекта, не представляется возможным.

Тем не менее, Google не оставляет попытки все-таки достичь своей цели. В компании сообщили, что извлекли максимальную пользу из тестирования проекта Hands Free и в будущем намерены сделать технологию доступной для большего количества пользователей и расширить его географию, ведь Hands Free ограничился районом South Bay в Сан-Франциско.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google представил обновленный Android для Интернета вещей.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Google Hands Free



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google наконец-то запустил систему дополненной реальности

По материалам theverge.com