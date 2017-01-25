Крупнейший банк Индии создаст банк без отделений

Госбанк Индии запустит первый в стране полностью цифровой банк

Государственный банк Индии SBI в ближайшие полгода запустит первый в стране полностью цифровой банк — SBI Digi Bank.

Официальных комментариев от банка пока не поступало, но анонимные источники издания Economic Times подтвердили слухи:

Цифровой банк будет доступен на всех платформах и будет интегрирован с Aadhaar – госсистемой по биометрической идентификации населения Индии.

Госбанк уже провел все инфраструктурные подготовления к запуску своего цифрового банка. В частности, скорость доступа в интернет в подразделениях банка по всей стране была увеличена с 64 Кбит/с до 2 Мбит/с.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Индия откажется от налички, карт и смартфонов.

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По материалам futurebanking.ru