Лишь бы продать: Amazon запускает еще один канал торговли

Купить арахисовое масло или бумажные полотенца будет еще проще

Американский интернет-магазин в 2015 году выпустил серию пластиковых кнопок Amazon Dash для умного дома. Устройства крепились на различные домашние поверхности и позволяли заказывать расходные материалы — канцтовары, еду, бытовую химию — одним нажатием.

Теперь компания решила представить своим клиентам похожий сервис онлайн.

На сайте и в мобильном приложении торговой площадки появятся похожие по дизайну кнопки, которые будут напоминать покупателю о товарах, которые он, возможно забыл приобрести. Amazon будет автоматически выводить на экран покупателя те кнопки, которые потенциально могут его заинтересовать, основываясь на его предыдущих покупках и поисковых запросах. Кликнув на такую кнопку, покупатель автоматически переместит товар в свою корзину.

Премиум-клиенты Amazon даже смогут самостоятельно создавать такие виртуальные кнопки для нужных им товаров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Amazon предложил европейцам жизнь в «умном» доме. Компания начала поставку кнопок Dash в регионе летом 2016.

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