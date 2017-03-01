Mastercard пошла на сделку с материнской компанией Киевстар

В рамках сотрудничества 235 млн абонентов VEON (ранее — Вымпелком) смогут пользоваться мобильными платежами в один клик

Международный провайдер мобильной связи VEON интегрирует кошелек платежной системы Mastercard — Masterpass. С ним пользователи VEON в 12 странах получат все преимущества быстрой и безопасной оплаты в один клик – будь то пополнение счета мобильного или покупка в интернет-магазине. Masterpass хранит всю платежную информацию, в т. ч. данные банковских карт (Mastercard или других ПС).

Чтобы совершить транзакцию, пользователям VEON будет достаточно просто нажать кнопку «Оплата Masterpass».

Mastercard и VEON связывает многолетнее сотрудничество. В рамках нового плана развития глобальное присутствие Mastercard позволит VEON вывести новую платформу на другие рынки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

MasterCard запустил MasterPass в Украине в июле 2016 года. Masterpass является универсальным цифровым кошельком, в котором можно хранить все свои карты и с помощью которого можно совершать покупки в одно нажатие. Благодаря Masterpass не нужно каждый раз вводить данные платежной карты для оплаты покупки онлайн, а также свой адрес доставки.

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