Microsoft приобретет компанию по кибербезопасности

Компания Microsoft объявила о своих планах приобрести компанию Hexadite, специализирующуюся на кибербезопасности

Американская компания Hexadite использует машинное обучение для расследования кибератак и уменьшения ущерба для бизнеса. Компания имеет собственный научно-исследовательский центр, который находится в Израиле. Инвесторами Hexadite являются Hewlett Packard Ventures и венчурные компании TenEleven и YL Ventures.

Стоимость сделки составит 100 млн долларов.

Анонсированное приобретение станет заключительным в серии вложений Microsoft в израильские стартапы по кибербезопасности. В январе 2017 года техническая компания заявляла о планах потратить более 1 млрд долларов на исследования и разработки в сфере кибербезопасности.

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Ранее сообщалось о том, что Microsoft открыла свою первую IoT-лабораторию в Европе. Проект нацелен на клиентов, которые инвестируют в интернет вещей – в идею, о том, что все электронные приборы, от холодильников до промышленных роботов, в ближайшем будущем будут подсоединены к сети.

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По материалам thepaypers.com