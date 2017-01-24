Мобильные кошельки, соединяйтесь — Android Pay

Мобильный кошелек Android Pay поддержит другие электронные бумажники



На днях электронный кошелек Android Pay был обновлен до версии 1.13. Теперь приложение будет поддерживать сторонние платежные сервисы — PayPal и Visa Checkout. Пользователи обоих кошельков смогут зайти в них прямо из платежного приложения Google. Тем временем, войти в Masterpass из Android Pay пока не удастся.

Представители Android Pay надеются таким образом расширить перечень карт и банков, которые работают в приложении. Помимо новых платежных опций, ожидается презентация мобильного бумажника на нескольких новых рынках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Android Pay популярнее, чем Apple Pay, даже в США. В 2016 году 19% потребителей в Соединенных Штатах совершали платежи с помощью Android Pay.

ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Платежный сервис Android Pay подбирается ближе к Украине