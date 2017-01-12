Мобильные P2P-платежи в ЕС: ЕЦБ настаивает на скорейшем запуске

Европейцы смогут совершать мобильные платежи, используя лишь номер мобильного телефона получателя средств

Европейцы смогут совершать мобильные P2P-платежи по всему ЕС используя только номер мобильного телефона получателя, который будет заменять международный номер банковского счета (IBAN). Сервис запустится до конца 2017 года, сообщают в Европейском Центральном Банке (ЕЦБ).

ЕЦБ и Центробанки стран-членов еврозоны «ожидают запуск стандартизированного сервиса, который обеспечит совершение мобильных P2P-платежей, используя лишь номер мобильного телефона получателя в качестве замены IBAN», сообщил Ив Мерш (Yves Mersch), член совета директоров ЕЦБ в ходе конференции French Payments Committee.

В то же время, ЕЦБ рассчитывает на то, что провайдеры платежных сервисов «обеспечат доступ конечных пользователей к сервисам мгновенных платежей по всему ЕС начиная с ноября 2017 года».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что миллионы европейцев не имеют доступа к банковской системе, согласно результатам исследования Mastercard.

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По материалам nfcworld.com