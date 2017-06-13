Мобильные платежи в Китае продолжают бить рекорды

Рост количества и объема мобильных платежей происходит в основном за счет увеличения количества пользователей мобильных устройств

Количество мобильных платежей, совершенных китайскими потребителями, снова выросло в первом квартале 2017 года.

Согласно данным Центробанка, Коммерческий банк Китая обработал 9,3 млрд платежей с мобильных банковских сервисов в первом квартале года, что на 65,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий объем мобильных платежей в стране вырос на 16,4% до 60,65 трлн юаней (9 трлн долларов).

Рост произошел в основном благодаря увеличению количества пользователей мобильных устройств в Китае. Состоянием на конец апреля в стране насчитывалось 1,35 млрд пользователей мобильных телефонов, из которых 1 млрд имели доступ к сети интернет.

Платежи через онлайн банковские сервисы, совершенные с ПК, выросли на 8,17% и составили 11,3 млрд, общим объемом 658,78 трлн юаней (рост на 0,14%).

Состоянием на март 2017 года финучреждения Китая выпустили 6,3 млрд банковских карт (рост на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Количество кредитных карт составляло 490 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайская платежная система запускает платежи по QR-кодам. Национальная платежная система Китая UnionPay совместно с 40 коммерческими банками анонсировала официальный запуск платежного сервиса на основе QR-кодов UnionPay Cloud Quick Pass QR. Пользователи смогут зарегистрироваться в приложении и совершать платежи с помощью QR-кодов.

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По материалам chinadaily.com.cn