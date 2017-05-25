Нацбанк снова снизил учетную ставку

На основе прогноза инфляции и баланса рисков для его реализации Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки

Об этом сообщается в пресс-службе регулятора.

В дальнейшем скорость и степень возможного снижения учетной ставки будут зависеть от оценки среднесрочных рисков для достижения целей инфляции в 2017 и 2018 году.

Ожидается, что в целом по результатам 2017 года, в начале которого учетная ставка находилась на уровне 14% годовых, масштаб ее снижения будет гораздо меньше по сравнению с 2016 годом, в течение которого ставка снизилась на 8 процентных пунктов.

Следующее заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 6 июля 2017 в соответствии с утвержденным графиком.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ назвали количество проблемных банков. Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила, что сейчас в банковской системе Украины проблемными являются три банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году украинские банки понесли рекордные убытки — НБУ