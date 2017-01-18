Названо топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов

CША продолжают удерживать лидерство по количеству биткоин-банкоматов

Страной-рекордсменом по количеству биткоин-банкоматов является США. В десятку лидеров также попали страны Северной Америки, ЕС, Австралия и Япония, сообщают в статистической компании Statista.

Сейчас в мире насчитывается 950 биткоин-банкоматов. В 2016 году было установлено рекордное количество биткоин-банкоматов — 433. Именно в прошлом году количество аппаратов увеличилось с 506 до 939 штук.

Ожидается, что текущий год также станет успешным для операторов биткоин-банкоматов — с 1 января по сегодняшний день в мире ежедневно появлялось 1,43 биткоин-банкомата.

Тем временем, на криптовалютном рынке наблюдается растущая конкуренция: платформы изобретают разнообразные способы привлечения пользователей. Так, недавно новый испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade и электронная платформа HalCash подписали соглашение. Благодаря сотрудничеству двух компаний пользователи смогут обменивать биткоины на фиатные валюты и наоборот, а также отправлять и получать средства по всей Испании и за границей, используя более 7 тыс банкоматов в Испании и более 2 тыс банкоматов в Польше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина.

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По материалам forklog.com