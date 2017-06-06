Названы самые дорогие бренды мира 2017 года

Amazon впервые обошел Facebook и Visa
Британская компания Katar Millward Brown составила рейтинг самых дорогих брендов мира The BrandZ Global Top 100.
В этом году хорошие результаты продемонстрировал Amazon, поднявшись с седьмого места на четвертое, впервые опередив Facebook, AT&T и Visa. Стоимость бренда e-commerce компании выросла на 41% и достигла 139,3 млрд долларов.
В ТОП-3 вошли Google (245,6 млрд долларов), Apple (234,7 млрд долларов) и Microsoft (143,2 млрд долларов).
Впервые в рейтинг попали:
— оператор платного телевидения Comcast, бренд xfinity, 23 место, 41,8 млрд долларов
— YouTube, 65 место, 16,8 млрд долларов
— HP, 76 место, 14 млрд долларов
— Salesforce, 90 место, 12,2 млрд долларов
— Netflix 92 место, 12,1 млрд долларов
— Snapchat 93 место, 12 млрд долларов
— Sprint 96 место, 11,8 млрд долларов
Совокупная стоимость всех ста брендов, которые входят в список, выросла на 8% по сравнению с прошлым годом — с 3,4 трлн долларов до 3,6 трлн долларов. На первые пять брендов в рейтинге приходится 25% этой суммы.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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По материалам millwardbrown.com