НБУ назвал объем иностранных инвестиций в экономику Украины

В Нацбанке сообщили, сколько инвестиций «живыми» деньгами поступило в Украину
Объем иностранных инвестиций в экономику Украины составил 3,4 млрд долларов, из них 1,1 млрд долларов — «живыми» деньгами.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
При этом, Сологуб объяснил разницу между данными НБУ и ранее обнародованными цифрами Государственной службы статистики.
Согласно данным Государственной службы статистики, в 2016 году объем иностранных инвестиций в экономику Украины в прошлом году составил 4,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году — 3,764 млрд долларов.
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Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил украинцам валютные операции.
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По материалам ukranews.com