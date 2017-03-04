НБУ назвал объем иностранных инвестиций в экономику Украины

В Нацбанке сообщили, сколько инвестиций «живыми» деньгами поступило в Украину

Объем иностранных инвестиций в экономику Украины составил 3,4 млрд долларов, из них 1,1 млрд долларов — «живыми» деньгами.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

При этом, Сологуб объяснил разницу между данными НБУ и ранее обнародованными цифрами Государственной службы статистики.

Согласно данным Государственной службы статистики, в 2016 году объем иностранных инвестиций в экономику Украины в прошлом году составил 4,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году — 3,764 млрд долларов.

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Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил украинцам валютные операции.

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По материалам ukranews.com