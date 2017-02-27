НБУ опровергает информацию об отставке Гонтаревой

В Нацбанке утверждают, что информация не соответствует действительности

Национальный банк Украины опровергает информацию касательно отставки Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующего заявления не было, поэтому информация не соответствует действительности, добавили в Нацбанке.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что решение по отставке Гонтаревой уже принято и что в списке претендентов на этот пост есть несколько кандидатов. Один из них — экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

По словам источника, который общался со СМИ, «она не писала заявление, но заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал системно важные банки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ будет ограничивать инвестиции украинцев в РФ