«Нова пошта» будет доставлять посылки из китайских онлайн-магазинов

Служба доставки запустила новый сервис

«Нова пошта», совместно с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express, запускает сервис экспресс-доставки из интернет-магазинов Китая, включая Ali Express, для украинских потребителей. Доставка будет осуществляться в любую точку Украины.

Перед официальным запуском компания тестировала новый сервис, фиксировала отзывы и совершенствовала механизм. В результате, в ноябре украинцам было доставлено более полумиллиона посылок из китайских интернет-магазинов.

Доставку оплачивает отправитель (продавец). Воспользоваться ею могут клиенты, которые выбирают бесплатную доставку SF Express и SF eParcel среди других опций при оформлении заказа, при этом получая следующие преимущества:

— Покупатели будут иметь отслеживать посылки на всех этапах доставки. После оформления заказа клиент получает трекинг-номер посылки. По нему ее перемещение можно отследить тремя способами: из «Личного кабинета» на сайте магазина, на сайте SF Express (окно Отслеживание почтовых отправлений) или на сайте «Нова пошта» https://novaposhta.ua/ru/international_delivery/about (окно «Отследить по миру»). Этот номер действует до тех пор, пока посылка находится на территории Китая.

После прибытия в Украину и обработки компанией «Нова пошта» посылке присваивается украинский трекинг-номер. Отслеживание по нему также доступно на сайте novaposhta.ua (окно «Отследить по Украине»).

— Ускоренные сроки доставки. При среднерыночном сроке доставки из Китая в 21-30 дней «Нова пошта» обеспечивает доставку вдвое быстрее благодаря заключению прямого соглашения и полной технологической IT интеграции с SF Express.

— Отсутствие скрытых платежей. Выбирая бесплатную доставку SF Express или SF eParcel в опциях магазина, клиент получает оплаченный отправителем сервис доставки и по территории Китая, и на последней миле по Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Нова пошта» запустит сервис выкупа и доставки товаров из США.

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