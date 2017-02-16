Новая IT-стратегия Привата: что ждет ПриватМаркет и Приват24

Приоритетами ИТ-стратегии ПриватБанка в 2017 году станут ПриватМаркет и Приват24
Гипермаркет онлайн и интернет-банкинг станут ключевыми в работе IT-департамента крупнейшего банка страны в 2017 году.
ПриватБанк имеет статус крупнейшей украинской ИТ-компании и по словам заместителя председателя правления банка, Александра Дрелинга, планирует поддерживать такой имидж и в этому году. Для этого финучреждение запланировало дополнительные инвестиции в собственные разработки. А также расходы на поддержание конкурентных условий для программистов и IT-специалистов.
Одним из направлений развития ПриватМаркета является создание на его базе удобной площадки для проведения государственных тендеров и реализации госпроектов, а также системы автоматизированного управления затратами и бюджетами госпредприятий.
Самый популярный в Украине мобильный и электронный банк Приват24 ближайшее время не только получит новый дизайн и новые функции, но и станет базой для развития общенациональных и региональных цифровых сервисов (электронный билет, карта горожанина) и других проектов smart country.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали, что экс-руководство ПриватБанка создает IT-компанию. будет предоставлять IT-услуги украинским и зарубежным банкам.
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