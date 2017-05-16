В отделениях «Новой почты» можно получить перевод, отправленный через терминалы самообслуживания

Чтобы выслать деньги, клиентам Новой почты не обязательно идти в отделение

Компания «Пост Финанс», входящая в группу компаний «Нова Пошта», расширила возможности перевода «Мгновенный». Отныне отправить средства можно и через терминалы самообслуживания. После того, как деньги попали в платежный терминал, адресат сможет получить перевод в кассе «Пост Финанс». Они есть во всех отделениях «Нова пошта».

Партнером компании во внедрении сервиса стала международная платежная система TYME, сеть которой состоит из более 3000 точек по Украине. Терминалы расположены в удобных для потребителя местах: супермаркетах, торговых центрах, небольших магазинах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В июле 2016 Новая почта запустила услугу мгновенных денежных переводов. О ее конкурентных преимуществах и планах оператора на рынке финансов читайте в интервью с Андреем Кривошапко, директор компании Пост Финанс (FORPOST), которая входит в состав группы «Нова пошта».

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Украинцы стали нести больше денег в банки