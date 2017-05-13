Украинцы стали нести больше денег в банки

С начала года объем гривневых депозитов вырос, а валютных — снизился

В банках Украины объем гривневых депозитов за апрель 2017 года вырос на 1,9% и достиг 438,100 млрд грн. Объем валютных депозитов тоже вырос на 0,8% и сейчас составляет 13,225 млрд долларов.

Согласно данным Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 2,9%, валютных – снизился на 0,6%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,3% в апреле и на 0,8% с начала года – до 507,451 млрд грн, сообщают в НБУ.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте снизились на 0,1% в апреле и на 6,3% с начала года — до 17,018 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в прошлом году украинские банки понесли рекордные убытки. Пересмотрев показатели работы банковской системы за 2016 год, Нацбанк увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 млрд грн. Таким образом, общий показатель убытков впервые в истории достиг рекордных 195,658 млрд грн.

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По материалам unian.net