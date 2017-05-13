В прошлом году украинские банки понесли рекордные убытки — НБУ

Национальный банк Украины сообщил, что в прошлом году банки потеряли рекордные 195,7 миллиардов гривен

Пересмотрев показатели работы банковской системы за 2016 год, Нацбанк увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 млрд грн. Таким образом, общий показатель убытков впервые в истории достиг рекордных 195,658 млрд грн.

Об этом сообщает НБУ на своем сайте, ссылаясь на обновленные 11 мая данные отчетности банков с учетом годовых корректирующих проводок. Ранее Нацбанк подавал предварительные оценки, согласно которым суммарный убыток банковской системы составлял также рекордные 160,143 млрд грн.

Согласно новым данным, наибольшие корректировки финансовых показателей у национализированного «ПриватБанка». Его годовой убыток вырос почти на 22% и составил 164,4 млрд грн.

Следом идет «Укрсоцбанк», который в прошлом году приобрела холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая также «Альфа-Банком». Годовой убыток «Укрсоцбанка» вырос почти вдвое – до 14,7 млрд грн.

Далее следуют дочерние банки российских государственных финучреждений – «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк». Их убытки увеличились на 37%, 9% и 27%, – до 5,8 млрд грн, 6,8 млрд грн и 2,2 млрд грн, соответственно.

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Ранее мы писали о том, что предыдущий антирекорд банковской системы Украины был зафиксирован по результатам 2015 года. Тогда суммарный ущерб работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, составил 66,6 миллиардов гривен.

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По материалам economics.unian.net