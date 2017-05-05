НБУ выпустил монету к Евровидению-2017

Тираж монеты — 40 тыс штук, цена — 46 грн

Национальный банк Украины 11 мая введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета номиналом 5 грн изготовлена ​​из нейзильбера.

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса Евровидение-2017: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи Eurovision Song Contest Kyiv 2017 и Celebrate Diversity (Уважайте многообразие).

Тираж этой монеты — 40 тыс штук. НБУ будет реализовывать монету по цене 46 грн.

Монета будет доступна для онлайн-заказа с 5 по 15 мая 2017 года.

Количество монет, доступных для онлайн-заказа одним человеком ограничена одним экземпляром.

Продажа монет, забронированных онлайн, в Киеве начнется 17 мая 2017 года, в регионах — по мере поступления монет.

Памятные монеты также можно приобрести в региональных пунктах продаж Национального банка Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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