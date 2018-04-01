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ТЕСТ: Правда или вымысел — невероятные факты о монетах

01.04.2018 8:32

Предлагаем вам пройти тест на знание уникальных фактов о монетах

факты о монетах

Факты о монетах

С каждым годом в мире становится все больше монет, которые могут похвастаться интересным художественным решением или оригинальным внешним видом. Непривычная форма, рисунок, расцветка, нестандартные свойства — все это превращает монету в уникальный арт-объект, а иногда даже наделяет ее дополнительными функциями. Иногда дизайны монет и вовсе далеки от реальности. Сможете ли вы отличить правдивые факты от выдумки — покажет тест.

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Рубрики: ДеньгиУкраина
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