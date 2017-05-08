Какие украинские банки самые прибыльные – отчет НБУ

Банковская система работала прибыльно все первые три месяца 2017

По итогам первого квартала 2017 года платежеспособные банки получили 5,09 млрд гривен чистой прибыли. Так, в январе чистая прибыль составила 360 млн гривен, в феврале – 3,49 млрд гривен, и в марте – 1,24 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для сравнения, за первый квартал прошлого года банковская система получила чистый убыток – 8,01 млрд гривен.

В первом квартале прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков — с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки. Причем банки с государственным капиталом получили больше половины чистой прибыли всей системы – 3,01 млрд грн. Однако к концу года разница может уменьшиться за счет увеличения отчислений в резервы по активным операциям. Совокупная чистая прибыль банков с иностранным капиталом составила 1,88 млрд грн, а частным — 0,2 млрд грн.

Положительно повлияло на прибыльность сектора существенное уменьшение отчислений банками в резервы. Кроме того, за первые три месяца этого года по сравнению с январем-мартом 2016 банковская система продемонстрировала рост чистого процентного дохода на 13.3% до 11.57 млрд грн и чистого комиссионного дохода — на 16.8% до 6,62 млрд грн.

Из 92 платежеспособных на 1 апреля банков, 72 по итогам первого квартала были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 6,87 млрд грн. 20 банков — убыточными со совокупным чистым убытком в 1,78 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, какие банки являются должниками НБУ. Так, по состоянию на 5 апреля 2017 года работающие банки задолжали НБУ 15,2 млрд грн.

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