Объем мобильных P2P-платежей: прогноз на 2017 год

Рост в этом сегменте будет наблюдаться параллельно с растущей популярностью цифровых методов платежей

Глобальный объем мобильных P2P-платежей вырастет на 40% к концу 2017 года и будет составлять 540 млрд долларов, согласно результатам исследования Juniper Research.

Рост в этом сегменте будет наблюдаться параллельно с растущей популярностью цифровых методов платежей. Согласно прогнозам британской компании, в 2017 году объем цифровых платежей в мире достигнет 3,9 трлн долларов, что на 14% больше, чем в прошедшем году.

Онлайн-покупки физических товаров составят более половины (55%) объема всех цифровых платежей.

В Juniper утверждают, что рост объема P2P-переводов через все цифровые каналы будет стремительным как никогда, ведь продавцы уже обработали платежей на 200 млн долларов больше, чем в 2016 году.

В компании ожидают активного развития P2P-платежей на рынке США в связи с поддержкой со стороны банковского сектора. Также, одним из ключевых рынков является Индия, в основном за счет поддержки со стороны государства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple запустит P2P-платежи и дебетовые карты. Apple уже проводит переговоры с партнерами в индустрии платежей с целью запуска собственного сервиса, который мог бы конкурировать с Venmo. Apple также ведет переговоры с компанией Visa для запуска собственных предоплатных карт, которые можно было бы привязать к P2P-сервису.

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По материалам paymentscardsandmobile.com