Оплатить проезд в транспорте можно будет с помощью фитнес-трекера

В Сингапуре представили новый быстрый и удобный способ оплаты проезда в городском транспорте

Пользователи общественного транспорта в Сингапуре вскоре смогут оплачивать проезд, используя фитнес-трекеры с функцией NFC или смарт-часы, подсоединенные к проездной карте EZ-Link. Девайсы обеспечат «быструю, удобную и надежную» бесконтактную оплату за проезд в общественном транспорте.

Линейка продуктов носимых устройств EZ-Link Wearables включает фитнес-трекер Batman v Superman Fitness Tracker X EZ-Link и смарт-часы Garmin Vivosmart HR, которые созданы совместно с компанией-гигантом в сфере GPS-технологий Garmin.

Трекер Batman v Superman Fitness Tracker поступит в продажу 24 января 2017 года и будет стоить 42 доллара, а часы Garmin Vivosmart HR будут доступны с конца марта в крупнейших магазинах Сингапура.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк запускает электронные билеты в городском транспорте.

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По материалам nfcworld.com