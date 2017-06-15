Ощадбанк разрешил открывать депозиты онлайн

Все вклады можно открыть в гривне, долларах США или евро

Ощадбанк разрешил своим клиентам открывать депозиты онлайн, без необходимости посещать банковское отделение и не оформляя бумажные договоры. Ставка по онлайн-депозитам на 0,5% в гривне и 0,25% в иностранной валюте больше, чем по вкладам, открытым в отделении.

Госбанк реализовал новый сервис «Депозиты» в веб- и мобайл-банкинге «Ощад 24/7». Об этом сообщается в пресс-службе банка.

Пышный отметил, что за первые четыре месяца текущего года прирост по срочным вкладам физических лиц составляет более 3,6 млрд грн. Дистанционным банкингом «Ощад 24/7» пользуются уже 1,8 млн клиентов.

Все депозиты Ощадбанка независимо от способа размещения средств защищены законом. Возврат вкладов гражданам гарантирован государством на 100%, без ограничения суммы и срока. В депозитной линейке Ощадбанка три вклада: базовый «Мой депозит», для пенсионеров — «Мой пенсионный депозит» и бонусный «Мой прогрессивный депозит».

Все вклады можно открыть в гривне, долларах США или евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям. Госбанк начал внедрение IT-проекта, который обеспечит консолидацию информации по 24 региональным управлениям банка в централизованную систему.

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