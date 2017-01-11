Осторожно, подделки: Украину наводнили ненастоящие 500 гривен

Как отличить поддельные 500 грн — читайте далее

НБУ изымает из оборота поддельные купюры номиналом 500 гривен, датированные 2006 годом. Все ненастоящие банкноты были напечатаны полиграфическим способом. А их ультрафиолетовая и инфракрасная защита была поддельной.

Как отличить поддельные 500 грн:

качество печати уступает настоящим банкнотам. При этом цвета, изображения и рельеф подделок приближены к оригиналу

бумага поддельных банкнот не приобретает голубоватый или зеленоватый оттенок под действием утрафиолета

водяные знаки имитируются: портретное изображение Г. Сковороды пропечатано на обратной стороне банкноты, а графический знак национальной денежной единицы Украины выполнен тиснением

вместо защитной ленты в толще бумаги на купюру нанесена краска. Вместо желтого и голубого цветов при воздействии УФЛ она дает голубой и светло-зеленый отлив. С обратной стороны флуоресценция ленты не совпадает с ее печатным изображением. При этом текст на ленте читается.

в бумаге подделки просматриваются защитные волокна. Тогда как в оригинале они должны быть видны только под воздействием ультрафиолета

изображение ромба на лицевой стороне купюры переливается от фиолетового к оливково-коричневому. Тогда как на оригинале второй цвет – оливково-зеленый

части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «500») при рассмотрении банкноты против света не совпадают.

Остальные защитные элементы — цвета флуоресцирующих изображений, инфракрасная защита, микротексты, латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала «500» тоже имитированы, но их внешний вид приближен к оригиналу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2016 году НБУ выпустил новую банкноту номиналом 500 гривен. Защитные элементы этой купюры более надежны. Тем не менее, ее все равно подделывают.

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По материалам: UBR