Осторожно, подделки: Украину наводнили ненастоящие 500 гривен

11.01.2017 10:00

Как отличить поддельные 500 грн — читайте далее

Как отличить поддельные 500 грн

Мошенники подделывают 500 грн образца 2006 года

НБУ изымает из оборота поддельные купюры номиналом 500 гривен, датированные 2006 годом. Все ненастоящие банкноты были напечатаны полиграфическим способом. А их ультрафиолетовая и инфракрасная защита была поддельной.

Как отличить поддельные 500 грн:

  • качество печати уступает настоящим банкнотам. При этом цвета, изображения и рельеф подделок приближены к оригиналу
  • бумага поддельных банкнот не приобретает голубоватый или зеленоватый оттенок под действием утрафиолета
  • водяные знаки имитируются: портретное изображение Г. Сковороды пропечатано на обратной стороне банкноты, а графический знак национальной денежной единицы Украины выполнен тиснением
  • вместо защитной ленты в толще бумаги на купюру нанесена краска. Вместо желтого и голубого цветов при воздействии УФЛ она дает голубой и светло-зеленый отлив. С обратной стороны флуоресценция ленты не совпадает с ее печатным изображением. При этом текст на ленте читается.
  • в бумаге подделки просматриваются защитные волокна. Тогда как в оригинале они должны быть видны только под воздействием ультрафиолета
  • изображение ромба на лицевой стороне купюры переливается от фиолетового к оливково-коричневому. Тогда как на оригинале второй цвет – оливково-зеленый
  • части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «500») при рассмотрении банкноты против света не совпадают.

Остальные защитные элементы — цвета флуоресцирующих изображений,  инфракрасная защита, микротексты, латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала «500» тоже имитированы, но их внешний вид приближен к оригиналу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2016 году НБУ выпустил новую банкноту номиналом 500 гривен. Защитные элементы этой купюры более надежны.  Тем не менее, ее все равно подделывают.

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По материалам: UBR

Рубрики: БезопасностьДеньгиНовостиУкраина

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