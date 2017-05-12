P2P-платежи становятся социальной нормой

Американцы все чаще принимают цифровые платежи друг от друга, причем более трети используют для этого Zelle и Venmo

По данным исследования Банка Америки (Bank of America), для молодого населения P2P-платежи стали социальной нормой — их используют 62% опрошенных. Не отстают от молодежи и другие возрастные группы — 45% всех респондентов заявили, что намерены начать пользоваться цифровыми банковскими услугами в течение года. В опросе приняли участие 1005 респондентов, владеющих смартфонами и банковскими счетами.

Среди тех, кто уже пользуется P2P-платежами, 68% говорят, что их подтолкнуло к этому удобство и экономия времени, а 48% главной причиной назвали влияние сверстников. Нашлись и те, кто просто не хочет пользоваться наличными и чеками — их оказалось 16%.

Растущая доступность цифровых услуг также способствует их популяризации. Более того, 30% опрошенных начали пользоваться P2P-платежами благодаря новым предложениям от банков.

К примеру, Банк Америки недавно обновил свое приложение, добавив в него поддержку Zelle — его совместной с другими банками платформы, через которую в прошлом году было проведено 170 млн платежей. Совокупный объем транзакций составил 55 млрд долларов, что больше чем вдвое превышает аналогичный показатель Venmo — конкурирующей платформы от PayPal.

Респонденты видят тенденции к росту мобильного банкинга. 71% из них считают, что дети, которым сейчас меньше 10 лет, в будущем не будут уметь выписывать чеки, а 42% убеждены, что они не будут пользоваться пластиковыми картами. Кроме того, каждый седьмой уверен, что дети даже не будут знать, что такое «наличные».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем мобильных P2P-платежей вырастет на 40% к концу 2017 года и будет составлять 540 млрд долл. Такие показатели прогнозируют аналитики Juniper Research.

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По материалам finextra.com